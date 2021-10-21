Прийшло тепло? Яка погода буде у Львові 22 жовтня

Погода у Львові на 22 жовтня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 22 жовтня, у Львові буде тепла погода, але трохи хмарна і вітряна.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вдень у Львові синоптики обіцяють температуру від 14 до 16 градусів тепла. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Небо буде хмарне, але без опадів.

Вночі стовпчики термометрів опустяться до 7-9 градусів вище нуля. Дощу чекати не варто.

Погода у Львові на 22 жовтня. Скрін з сайту Укргідрометцентру

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Південь України перетвориться на пустелю?

У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю , Схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.

Це станеться, якщо не вживати заходів. У грунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

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