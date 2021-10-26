Довелося читати Шевченка. В Одесі суддя незвично покарав злодіїв

Суддя ухвалив незвичайний вирок. Фото: колаж "Сьогодні"

В Одесі суддя Малиновського районного суду виніс незвичайний вирок двом молодим людям, які витягували магнітоли та динаміки з машин на штрафмайданчику. Тепер зловмисникам доведеться прочитати кілька книжок.

Про це сказано у відповідному рішенні.

Реклама

Деталі

Вивчивши всі обставини справи, суддя засудив фігурантів до одного року позбавлення волі, звільнивши від покарання з випробувальним терміном.

Крім того, він зобов'язав зловмисників прочитати повісті "Пригоди Тома Соєра" та "Пригоди Гекльберрі Фінна" Марка Твена, "Біле Ікло" Джека Лондона, а також вірш "Минають дні, минають ночі…" Тараса Шевченка.

Реклама

Нагадаємо, раніше у Києві 38-річного ґвалтівника засудили до 7,5 років позбавлення волі. Він уродженець Єревана.

Також Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього народного депутата Олександра Пресмана в отриманні незаконної компенсації за оренду житла.

Раніше ми писали: