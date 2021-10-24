Привид блукає навколо і просить перехожих перехрестити. Які таємниці приховує будинок в історичному центрі Чернігова (відео)

Містика огортає один невеликий будинок в історичній частині Чернігова. Кажуть, в його підвалах Іван Мазепа заховав скарб. Там же таємно зустрічався з молодою коханкою – своєю хрещеницею Мотрею Кочубей. Її дух наче досі блукає навколо і просить перехожих перехрестити її. Що правда, а що вигадка – дізнався "Сьогодні".

Привид дівчини вночі бродить навколо старовинної будівлі. Просить перехрестити, щоб душа могла знайти вічний спокій. Це – одна з легенд стародавнього Чернігова. У цього будинку в історичному центрі міста навіть вдень моторошно.

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Цей кам'яний будинок приховує чимало таємниць. За однією з легенд, тут гетьман Мазепа зустрічався з 16-річною хрещеницею Мотрею Кочубей.

"Батько хресний в неї був закоханий, і її мати прокляла, що вона полюбила старше себе чоловіка. А це вважалося гріхом", – говорить мешканка Чернігова Аліна Нагорна.

Привид нещасної дівчини ніби досі тут бродить – кажуть городяни. Переважно вночі.

Перешіптуються, що дух Мотрі чіпляється до перехожих. Шепоче – перехрестя. Бачили її на власні очі – чернігівці не зізнаються, але що робити в разі такої зустрічі – вже знають.

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"Я б з ним привіталася. Перехрестила б і зняла б прокляття", – розповідає Світлана Самойлович.

"Я не боюся нічого. Я б його перехрестила, послала б йому світло і любов і він би зник", – додає мешканка Чернігова Надія Шурда.

Історик Сергій Лаєвський в привид Мотрі не вірить. І не тому, що не вірить в потойбічні сили. Просто легенди, мовляв, не мають ніякого документального підтвердження.

"За багато десятиліть, що музей тут знаходиться – ніякого духу або примари не зустрічав. Мабуть, щось комусь на валу здалося. Мені невідомо ні одне підтвердження документальне чи якесь, що Мотря Кочубей взагалі бувала тут в Чернігові і особливо в цьому приміщенні", – розповідає директор Чернігівського історичного музею імені Тарновського Сергій Лаєвський.

А що зі скарбами Мазепи?

"Ходить легенда, що тут навіть закопано золото його", – каже мешканка Чернігова Аліна Нагорна.

Каструлі і бочку з чистим золотом Мазепа начебто надійно заховав в таємних підвалах цього будинку. І вчені і тут категоричні – вигадка.

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"Підвали були перекриті плиткою, судячи з її форми десь в 19-м столітті, то очевидно, що перелопатили там і ніяких згадок про якихось там бочок з золотом не надходило", – говорить директор Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського.

За версією істориків – це просто старий будинок. Проживав тут полковник Яків Лизогуб з сім'єю. Свого часу він був одним з претендентів на гетьманську булаву. Потім тут була канцелярія Чернігівського полку, а згодом – архіви і музеї. Сьогодні це сховище фондів Чернігівського історичного музею. І його незабаром перенесуть. Але точно залишаться легенди про скарб і неприкаяну коханку гетьмана.

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