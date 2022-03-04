Заклик мера Енергодара міг бути записаний під дулами окупантів – Енергоатом

Дмитро Орлов може бути у полоні. Фото - скріншот з відео/Reuters

Мер Енергодара Дмитро Орлов з великою ймовірністю потрапив у полон окупантам. Про це повідомляє компанія "Енергоатом".

Нещодавно було опубліковано відео з Орловим, де він закликає "не провокувати" окупантів.

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"Є висока ймовірність, що нещодавній виступ мера Енергодара був записаний під дулом автомата. Подібні відео можуть з'являтися і від інших утримуваних окупантами в адмінбудинках керівників ЗАЕС. Будьте пильні! Перевіряйте інформацію!" – попереджає компанія.

Також повідомляється, що на сайт "Енергоатому" здійснюються масовані атаки хакерів.

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