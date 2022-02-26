Пробки на кордоні з Польщею розтяглися на кілометри, зі Львова до Ужгорода – затор

Черги між Львовом та Польщею. Фото "Сьогодні"

В автомобільному пункті пропуску "Устилуг" у Володимирі-Волинському відкрили піший перехід у Польщу.

Такі самі переходи також запрацювали у всіх автомобільних пунктах Львівського прикордонного загону, повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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У Держприкордонслужбі повідомили, що на західному кордоні фіксують збільшення автомобільних черг. Зокрема, на пункті пропуску "Устилуг" на вечір було 1400 автомобілів. У "Ягодині" – 2500.

Ускладнено проїзд зі Львова до Ужгорода. Закарпаття – одне з небагатьох, де ще не було слідів російського вторгнення. Так зараз виглядає дорога зі Львова до Ужгорода в районі Турки:

Фото журналіста "Сьогодні"

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Польща відкрила кордон для українців

На кордоні з Польщею утворився великий затор – задовго до посту прикордонників. Люди намагаються залишити територію України. Цікаво, що багатьох завертають назад – мова про автомобілі з чоловіками. Польща розгорнула на кордоні пункти прийому для біженців та спростила перетин кордону.