Продали іграшку, щоб втекти від п'яного вітчима: зворушлива історія малюків-втікачів із Донбасу

Діти втекли з дому через вітчима. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донеччині малюки 9 і 11 років втекли з дому після скандалу з п'яним вітчимом. Діти вирішили повернутись до будинку, де раніше жили.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України у Донецькій області.

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Історія втікачів

Як стало відомо, вночі 15 листопада до поліції надійшов дзвінок про те, що ще вдень зникли двоє дітей – 11-річний хлопчик та 9-річна дівчинка.

Мобільних телефонів у дітей не було і, за словами матері, вони взяли з собою тільки іграшку. Як виявилося, малеча продала іграшку в сусідньому селі, щоб купити квиток до села Пригородське.

"Ввечері їх бачили поблизу одного із супермаркетів у Кальміуському районі. Там брат із сестрою продали перехожому свою іграшку, щоб заробити гроші на квиток у село Пригородське у Мангуському районі, де раніше жили", – повідомили в поліції.

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У підсумку з'ясувалося, що діти дісталися селища і всю ніч провели у занедбаному будинку – без опалення та з пошкодженими стінами. Вранці їх помітила старша сестра, яка забрала дітей до себе додому, і там їх уже виявила поліція.

На маму складено адміністративний протокол

У поліції повідомили, що на матір було складено адміністративний протокол щодо с. 184 КУпАП (Невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей).

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На вітчима відкрили справу

На вітчима дітей поліція порушила справу за статтею про домашнє насильство. Зараз із сім'єю проводять профілактичні бесіди та їх взяли на контроль соціальних служб.

Діти тимчасово проживатимуть у старшої сестри, а потім вирішуватиметься питання про повернення їхнім батькам.

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