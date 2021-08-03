Проковтнув наркотики під час затримання. У Львові судили поліцейських за загибель хлопця

Родичі загиблого вважають, що копи не рятували хлопця, а ще й били. А от у поліції думають навпаки – що правоохоронці зробили все можливе

Родичі хлопця прийшли на суд з фото загиблого. Колаж "Сьогодні"

У Галицькому районному суді Львова 3 серпня оголосили вирок інспекторам роти ТОР патрульної поліції. Їх визнали винними в загибелі львів'янина. Хлопець намагався проковтнути пакет із наркотиками, але подавився.

Про це повідомили в патрульній поліції України.

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Суд вважає, що патрульні перевищили службові повноваження, які спричинили тяжкі наслідки.

Шістьох копів засудили до восьми років в'язниці, позбавили спеціальних звань і заборонили обіймати посади в держорганах протягом трьох років. Також у постанові суду йдеться про матеріальну компенсацію.

У поліції ж підкреслили, що не згодні з рішенням суду. Вони вважають, що обвинувачені виконували свої службові обов'язки і намагалися врятувати хлопця. Адвокати вже готують апеляцію.

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А ось родичі загиблого вважають інакше. Вони впевнені – через патрульних помер їхній 22-річний Володя. Чоловік задихався, а ті нібито не тільки не рятували, а ще й били його.

Як це сталося?

9 лютого 2018 року в одному з гральних закладів 22-річний львів'янин помер від механічної асфіксії.

У той день патрульні перевіряли відвідувачів на наявність заборонених предметів. Коли в кишені 22-річного Володимира Клима копи намацали якийсь згорток, він різко розвернувся і спробував втекти.

Під час затримання хлопець проковтнув поліетиленовий пакетик із наркотиками і задихнувся.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі копи "покарали" хлопця за відсутність маски – він у лікарні зі струсом.

Крім того, у Львові раніше судимий чоловік напав на патрульних.