Бойовики на Донбасі обстріляли житловий сектор і поранили мирного жителя. Як їх покарали ЗСУ

Російські найманці дозволили собі обстрілювати мирних жителів і отримали "відповідь" від українських захисників

Українські військові захищають нашу територію. / Фото: Минобороны Украины

На Донбасі за останню добу, 23 липня, бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, російські найманці обстріляли приватний сектор в Опитному і Мар'їнці, місцевий житель постраждав. Військові ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Зазначається, що житловий сектор в Опитному обстріляли з мінометів 120-го калібру, а Мар'їнку – з автоматичних станкових гранатометів. У результаті місцевий житель отримав осколкові поранення, зараз він у лікарні в задовільному стані.

Крім того, російські окупанти застосували проти бійців ЗСУ автоматичні станкові гранатомети, станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети, міномети і стрілецьку зброю.

Поблизу яких населених пунктів стріляли:

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Мар'їнка;

Красногорівка;

Піски;

Катеринівка;

Павлопіль;

Водяне.

Крім того, на Луганщині бойовики запустили безпілотник типу "Орлан-10" на підконтрольну Україні територію.

З початку цієї доби, 24 липня, було два порушення режиму припинення вогню. Біля Новоолександрівки ворог застосував протитанкові ракетні комплекси. А біля Водяного – міномети 120-го калібру. Бійці ЗСУ не постраждали.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь. Зараз вони контролюють ситуацію у районі ООС.

Нагадаємо, раніше в США заявили, що Росія з 2015 року відмовляється виконувати Мінські угоди. Ситуація не змінилася і до цього дня, тому це виклик не тільки для України, але і для західних партнерів.

Крім того, раніше бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – у селищі зберігається велика кількість хімікатів.