Пройшла 10 кілометрів пішки: на Рівненщині заблукала 9-річна дівчинка

У дівчинки діагностували переохолодження / Колаж "Сьогодні"

Сім годин шукали зниклу школяркуу Рівненській області. Вчора, 17 лютого, дитина із села Малий Жолудськ не повернулася зі школи, тож батьки викликали поліцію.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Що відомо

Шукали дівчинку нацгвардійці, рятувальники, лісівники та жителі сусідніх сіл. Усього було близько півтисячі людей.

Поліцейські з'ясували, що зі школи дитина попрямувала до будинку. Проте, як повідомив свідок, дівчинка йшла канавой у протилежному напрямку.

Пройшла 10 кілометрів

Маленькі сліди привели правоохоронців у село Полиці, а це майже за десять кілометрів від села Великий Жолудськ. У сараї одного із покинутих будинків дівчинку і знайшли близько першої години ночі місцеві жителі.

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В якому стані дівчинка

Дитину одразу доправили до лікарні. У дівчинки діагностували переохолодження та гостру реакцію на стрес.

У Києві зникла 15-річна дівчинка

У Києві неповнолітня пішла вчора з дому та не повернулася. Поліцейські розшукують дитину.

До поліції звернулася місцева мешканка з повідомленням про те, що її неповнолітня онука, Лисенко Тетяна Анатоліївна, 2006 року народження, пішла з дому на вулиці Наталії Ужвій та не повернулася.

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