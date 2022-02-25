"Прошу залишатися вдома": у Миколаєві виявили кілька ДРГ (відео)

Кім закликав жителів міста залишатися вдома / Колаж "Сьогодні"

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що у Миколаєвізнаходяться кілька ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).

Про це він повідомив у своєму telegram-каналі Миколаївської ОДА.

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Віталій Кім закликав жителів міста залишатися вдома.

"Є кілька ДРГ по місту, всіх цивільних прошу залишатися вдома, а особливо тих, хто випив", – сказав голова ОДА.

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Ситуація в Україні 25 лютого

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російські війська намагаються прорватися до Києва.

Противник завдав повітряного удару по підрозділах у районі міста Кропивницького, відзначено значну активність ворожих вертольотів у районах вище Вилкового та Тирасполя.

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У Києві вранці двічі оголошували повітряну загрозу. Працювали сирени. Громадян просили терміново піти в укриття.

Крім того, найманці розпочали стріляти по Києву. Протиповітряна оборона збила над столицею літальний апарат Росії. В результаті виникла сильна пожежа в одному з будинків на вулиці Кошиця, 7а. За попередніми даними, троє поранених, один із них у тяжкому стані.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.

Збройні сили України зачистили аеродром "Гостомель" від російського десанту.

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