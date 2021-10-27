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Просить про допомогу! Донька загиблого у резонансній ДТП у Харкові записала відеозвернення

Софія Ковнір
27 жовтня, 12:42
Чоловікові було 58 років. Цього дня сім'я планувала відзначати важливу подію

ДТП у Харкові. Фото: колаж "Сьогодні"

Донька загиблого 58-річного водія "Шевроле" у страшній ДТП у Харкові – Анастасія – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків.

Відповідне відеозвернення дівчина опублікувала на своїй сторінці у Instagram.

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Донька загиблого просить про допомогу

Як розповіла Анастасія, сьогодні їхня родина мала відзначати радісну подію, але, на жаль, її батько лежить у морзі.

"Мій тато лежить у морзі з вини 16-річного хлопця, який вирішив покатати своїх друзів. Хлопець, який відчуває свою безкарність. Ми у пошуках досвідченого адвоката, який зможе бути з нами у цій ситуації та людей, які вчора наздоганяли винуватця ДТП та затримали його. Я прошу вас, знайдіться, не треба боятися. Страшно не це, а страшно жити потім із тим, що ви не зробите зараз", – сказала Анастасія.

Розвиток події

  • У Харкові на проспекті Гагаріна сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що внаслідок ДТП загинула одна особа.
  • Удар був такої сили, що обидва автомобілі буквально розірвало на частини. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Пасажирів Infinity госпіталізували.

Що відомо про водія Infinity?

Ним виявився 16-річний підліток-мажор. Іномарку йому днями подарували батьки. З'ясувалося, що підліток уже кілька разів потрапляв у поле зору правоохоронців.

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Конфлікт із правоохоронцями

На сторінці підлітка в Instagram можна побачити багато відео нічних поїздок, зокрема з порушенням правил дорожнього руху. На одному із записів хлопець обматюкав поліцейського. Нині відео зі сторінки видалено.

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