Просить про допомогу! Донька загиблого у резонансній ДТП у Харкові записала відеозвернення

ДТП у Харкові. Фото: колаж "Сьогодні"
Донька загиблого 58-річного водія "Шевроле" у страшній ДТП у Харкові – Анастасія – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків.
Відповідне відеозвернення дівчина опублікувала на своїй сторінці у Instagram.
Донька загиблого просить про допомогу
Як розповіла Анастасія, сьогодні їхня родина мала відзначати радісну подію, але, на жаль, її батько лежить у морзі.
"Мій тато лежить у морзі з вини 16-річного хлопця, який вирішив покатати своїх друзів. Хлопець, який відчуває свою безкарність. Ми у пошуках досвідченого адвоката, який зможе бути з нами у цій ситуації та людей, які вчора наздоганяли винуватця ДТП та затримали його. Я прошу вас, знайдіться, не треба боятися. Страшно не це, а страшно жити потім із тим, що ви не зробите зараз", – сказала Анастасія.
Розвиток події
- У Харкові на проспекті Гагаріна сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що внаслідок ДТП загинула одна особа.
- Удар був такої сили, що обидва автомобілі буквально розірвало на частини. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Пасажирів Infinity госпіталізували.
Що відомо про водія Infinity?
Ним виявився 16-річний підліток-мажор. Іномарку йому днями подарували батьки. З'ясувалося, що підліток уже кілька разів потрапляв у поле зору правоохоронців.
Конфлікт із правоохоронцями
На сторінці підлітка в Instagram можна побачити багато відео нічних поїздок, зокрема з порушенням правил дорожнього руху. На одному із записів хлопець обматюкав поліцейського. Нині відео зі сторінки видалено.
Раніше ми писали:
У Харкові затримали 16-річного мажора, який влаштував смертельну ДТП: що йому загрожує
- "Мажорна" ДТП у Харкові: стало відомо, в якому стані постраждалі (відео)
Залишилися діти та онуки: з'явилися фото чоловіка, який загинув у ДТП у Харкові (фото)
"Мажору смерть!": у Харкові 16-річному винуватцю ДТП залишили "побажання" біля під'їзду (фото)