Прокинувся світовою зіркою. Кіт Степан із Харкова потрапив до Instagram Брітні Спірс (фото)

Брітні Спірс оцінила фото харківського кота Степана / Фото: Колаж: Сьогодні

Американська співачка Брітні Спірс розповсюдила фотографію відомого харківського кота Степана. Публікація вже зібрала понад 1,1 млн лайків та майже 9000 коментарів.

Знімок кота зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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"Якщо від мене час від часу не буде нічого чути, зможете мене десь зловити з цим котом!" – підписала Брітні публікацію, присвячену зйомці фільму The Idol.

Публікація Брітні Спірс із котом. Скріншот

Як відреагувала власниця кота

Хазяйка Степана Ганна розповіла "Супільному", що публікація Брітні Спірс її приємно здивувала.

"В шоці вже добу. Якась така гордість, не знаю... Я на неї підписана. Вона вранці виклала цей пост. Я відкрила інстаграм і одразу — вона і фото наше", – сказала Ганна.

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Шалена популярність

Ганна каже, що після публікації співачки за добу на Степана підписалися 13-15 тисяч людей з усього світу. Близько тисячі людей із різних країн вже написали їй повідомлення.

Один з найпопулярніших коментарів: "Скільки ви заплатили Брітні?" Також є й ті, хто пише навпаки – що Брітні Спірс піариться за рахунок популярності українського кота.

Під музику американської співачки Анна знімала ролики зі Степаном та викладала у TikTok.

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Не тільки Брітні любить кота Степана

Господиня кота розповідає, що раніше у своїх соцмережах на харківського кота звертали увагу модель Хейлі Бібер та актриса Діана Крюгер. Однак зізнається, що хотілося б отримувати увагу не лише від іноземних, а й українських артистів.

Що відомо про кота Степана

Кіт Степан нещодавно став новою зіркою TikTok, він мешкає у Харкові. Відео за його участю збирають мільйони переглядів. Багато хто говорить, що кіт унікальний тим, що всім видом на відео показує спокій чи байдужість, що, звичайно, дивує користувачів Мережі.

Запис, на якому Степан сидить поряд з келихом червоного вина, тістечком під світломузику та сумує, побачили понад 28 мільйонів користувачів TikTok. Також у кота є свій профіль в Instagram.