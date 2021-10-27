Прострілював коліна та розбивав машини: ексклюзивні подробиці про 16-річного мажора з Харкова (відео)

16-річний винуватець ДТП у Харкові. Фото: колаж "Сьогодні"
Блогер Анна Кривуць, з якою листувався 16-річний Микола – винуватець жахливої ДТП у Харкові, розповіла, що хлопець вихвалявся тим, що розбив уже кілька машин, а також багатими батьками.
Про це "Сьогодні" повідомляє з місця події.
Їхав зі швидкістю 200 км/год
Як розповіла Анна, тоді вона відпочивала в центрі, і Микола написав знайомому та запропонував покататися на машині. Також дівчинка, у якої через аварію стався розрив селезінки, подобалася 16-річному мажору і таким чином він хотів її вразити.
За словами Анни, швидкість машини становила 200 км/год і Микола міг навіть не помітити світлофор.
Розбив кілька машин
"Наше листування почалося з того, що він відповів на мою історію стосовно розіграшу машини, і потім почав говорити, що він розбив Porsche Cayenne, Toyota Camry і багато інших машин. Також він почав відправляти відео, як перетинає подвійну суцільну та їздить на червоне світло", – розповіла Анна.
"Можу собі дозволити"
16-річний мажор розповідав Анні, що він може собі дозволити робити будь-що, оскільки "будь-яке питання вирішується за 100-200 доларів".
"Він казав: "У мене батьки нормальні, машини є, ти не можеш собі це дозволити. Все можна купити", – зазначила дівчина.
Прострілив колінки людині
Також Анна повідомила, що одного разу у клубі 16-річний мажор прострілив коліна людині. Микола завжди казав: "Якби я не мав умовне, я б ще більше чудив".
Листування мажора з дівчиною
Розвиток події
- У Харкові на проспекті Гагаріна сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що внаслідок ДТП загинула одна особа.
- Удар був такої сили, що обидва автомобілі буквально розірвало на частини. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Пасажирів Infinity госпіталізували.
Що відомо про водія Infinity?
Ним виявився 16-річний підліток-мажор. Іномарку йому днями подарували батьки. З'ясувалося, що підліток уже кілька разів потрапляв у поле зору правоохоронців.
Конфлікт з правоохоронцями
На сторінці підлітка в Instagram можна побачити багато відео нічних поїздок, зокрема з порушенням правил дорожнього руху. На одному з записів хлопець обматюкав поліцейського. Нині відео зі сторінки видалено.
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