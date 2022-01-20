Протаранив наскрізь. Під Харковом п'яний водій влетів у магазин (фото, відео)

На Харківщині п'яний водій на авто розгромив магазин. Фото: колаж "Сьогодні"

У селищі Васищеве Харківської області водій Hyundai влетів у магазин. Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Труха Харків".

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Подробиці аварії

Як стало відомо, п'яний чоловік автомобілем Hyundai протаранив магазин наскрізь, а після цього проїхав ще 20 метрів, доки не врізався у дерево.

На місце події оперативно прибула поліція. Як виявилось, авто не належить чоловікові.

"П'яний водій почав кричати, що він громадянин США і йому взагалі пох** на всіх", – кажуть очевидці.

З травм – у водія перебито перенісся.

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П'яний водій влетів у магазин. Фото: "Труха Харків"

В Одесі водій автобуса з пасажирами влетів у будівлю, є жертви

У середу, 19 січня, в Одесі сталася жахлива ДТП за участю рейсового автобуса. Водієві стало зле за кермом і він влетів у салон мотоциклів.

Як нам стало відомо, в Одесі водій рейсового автобуса зомлів за кермом, коли перевозив кілька десятків пасажирів. Чоловік знепритомнів, виїхав на зустрічну смугу, зачепив чотири автомобілі та влетів у салон мотоциклів.