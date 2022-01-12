Прямо в годину пік! У харківському метро обвалилася стеля – подробиці (фото)

В результаті інциденту постраждалих немає / Фото: Колаж: Сьогодні
В Харкові обвалилася стеля у переході метро Майдан Конституції. Під час інциденту ніхто не постраждав.
Про це пише сайт "Сьогодні".
Речник Харківського метрополітену Олексій Бітнер сказав, що вхід на станцію метро зараз з іншого боку.
"Обвалилася штукатурка на стелі при підході до станції метро Площа Конституції. Обсяг досить великий. Вхід на станцію метро зараз через інші двері", – повідомив Олексій Бітнер.
За його словами, під час НП ніхто не постраждав, хоч уже й була година пік – 08:24. До цього він додав, що ремонт буде проводитись у нічний час.
Обвал будівлі у Харкові
Попередньо встановлено, що обрушилася частина будівлі з офісними приміщеннями. Сталося це через будівництво, яке було поруч. Про це повідомив речник Харківської міськради Юрій Сидоренко.
"Жодних дозволів на будівництво за цією адресою немає. Тобто власники будівлі, що звалилася, і орендарі землі вели її на свій страх і ризик, самовільно" , – додає Юрій Сидоренко.
У Мережі з'явився діалог з чату з орендарями на Гагаріна, 20. Працівники заспокоювали людей та запевняли, що нічого не станеться.
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