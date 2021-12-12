Ховався у бочці та харчувався яблуками: у Чернігівській області спіймали вбивцю матері чотирьох дітей (фото)

Чоловік тривалий час ховався від правоохоронців після вбивства/Колаж: Сьогодні

У Чернігівській області, де раніше поліцейського застрелив начальник райуправління ДСНС, правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 32-річної мешканки села Кладьківка. Поліція отримала виклик, що в сараї неподалік закинутого будинку бачили чоловіка, який перебуває в розшуку.

Про це інформує поліція Чернігівської області.

Реклама

Деталі

Правоохоронці з'ясували, що 44-річний підозрюваний у вбивстві майже місяць переховувався в навколишніх полях. Його знайшли знесиленим, оскільки тривалий час він майже нічого не їв.

Підозрюваний майже місяць переховувався в навколишніх полях/Фото: Поліція Чернігівської області

Як виявили підозрюваного?

Зі слів чоловіка, він харчувався переважно яблуками, а ночував у бочці з-під добрив. Коли настали морози, то повернувся до села. Його помітили родичі загиблої та повідомили в поліцію.

Реклама

Що вирішив суд?

Чоловіку обрали запобіжний захід — 60 діб під вартою. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Жорстоке вбивство на Львівщині

У Львівській області під час конфлікту чоловік вбив свою вагітну дружину. Він завдавав їй декілька ударів ножем, а потім намагався накласти на себе руки, перерізавши горло. 10-річна донька подружжя на той момент була вдома, однак її вдалося втекти до бабусі з дідусем. Там вона розповіла, що сталося вдома, а ті, у свою чергу, викликали поліцію.

Правоохоронці на місці трагедії виявили мертвою 31-річну жінку, а її 40-річного чоловіка з раною в області шиї затримали. Тепер чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.

Реклама

Читайте також