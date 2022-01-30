Страшна знахідка. В Одеській області на ліхтарі прикріпили гранати (відео)

Відповідні служби мають перевірити інформацію про гранату / Фото: Колаж: Сьогодні
На Одещині помітили гранати на ліхтарних стовпах. Одну з них зняв на відео перехожий у Білгороді-Дністровському.
Про це повідомив Telegram-канал Perepichka News.
"Я на вулиці Березова... З лівого боку видніється дах заправки. І тут на ділянках виявлено – не знаю, муляж чи бойова, але на вигляд серйозно – гранату", – прокоментував чоловік.
Граната висить на стовпі.
"Тут – раз... і далі на стовпі друга. Далі не ходив", – розповів перехожий.
Чоловік сказав, що збирається повідомляти правоохоронним органам.
Офіційних коментарів від поліції поки що не надходило.
Що робити, якщо виявили вибухівку?
- Відійти на безпечну відстань (230-250 м);
- зберігати спокій;
- повідомити про знахідку рятувальникам та поліцейським телефоном 101 та 102;
- припинити всі види робіт у районі виявлення небезпечного предмета;
- не користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);
- дочекатися прибуття спеціалістів, щоб вказати місце знахідки, повідомити час її виявлення.
Що заборонено:
- наближатися до предмета;
- пересувати його або брати до рук;
- розпалювати поруч багаття або кидати в нього предмет;
- користуватися запальничками, іншими джерелами відкритого вогню, а також предметами, які можуть його створювати;
- курити.
Раніше ми писали:
- На Черкащині 14-річний хлопчик загинув від вибуху снаряда часів Другої світової війни.
- На Прикарпатті ветеран АТО підірвався на гранаті – він помер вдома.