Страшна знахідка. В Одеській області на ліхтарі прикріпили гранати (відео)

Відповідні служби мають перевірити інформацію про гранату / Фото: Колаж: Сьогодні

На Одещині помітили гранати на ліхтарних стовпах. Одну з них зняв на відео перехожий у Білгороді-Дністровському.

Про це повідомив Telegram-канал Perepichka News.

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"Я на вулиці Березова... З лівого боку видніється дах заправки. І тут на ділянках виявлено – не знаю, муляж чи бойова, але на вигляд серйозно – гранату", – прокоментував чоловік.

Граната висить на стовпі.

"Тут – раз... і далі на стовпі друга. Далі не ходив", – розповів перехожий.

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Чоловік сказав, що збирається повідомляти правоохоронним органам.

Офіційних коментарів від поліції поки що не надходило.

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Що робити, якщо виявили вибухівку?

Відійти на безпечну відстань (230-250 м);

зберігати спокій;

повідомити про знахідку рятувальникам та поліцейським телефоном 101 та 102;

припинити всі види робіт у районі виявлення небезпечного предмета;

не користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);

дочекатися прибуття спеціалістів, щоб вказати місце знахідки, повідомити час її виявлення.

Що заборонено:

наближатися до предмета;

пересувати його або брати до рук;

розпалювати поруч багаття або кидати в нього предмет;

користуватися запальничками, іншими джерелами відкритого вогню, а також предметами, які можуть його створювати;

курити.

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