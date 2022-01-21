"Нехай росіяни не роззявляють рота". Мер Харкова відповів на загрозу окупації міста

Терехов відповів на загрозу вторгнення РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер Харкова Ігор Терехов відповів на слова президента Володимира Зеленського про те, що якщо РФ наважиться на повномасштабну агресію, може розпочати з Харкова. Терехов заявив, що Харків завжди був і буде українським містом.

Про це голова міста написав на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Терехова, у разі російської агресії на захист Харкова стануть не лише місцеві жителі, а й усі українці.

"Своєю чергою хочу запевнити всіх харків'ян – місто готове дати тверду відсіч потенційному загарбникові, всі сили та засоби для того, щоб відстояти Харків, у нас є", – написав він.

Мер наголосив, що мешканцям міста нема про що турбуватися "й Харків і надалі успішно розвиватиметься під мирним небом".

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"Ми докладаємо всіх зусиль, і Харків залишиться українським спокійним містом, нехай росіяни не роззявляють рота", — сказав Терехов у коментарі "Суспільному".

Що сказав Зеленський?

Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post заявив, що якщо РФ наважиться на повномасштабну війну, то почне з українських регіонів, де історично проживають люди зі спорідненими зв'язками з Росією.

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"Харків, який перебуває під контролем уряду України, може бути окупований. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися. Але я не знаю, що вони збираються робити, тому що це великі міста. У Харкові проживає понад 1 млн жителів. Це не буде просто зайняттям; це буде початком великомасштабної війни", – сказав президент.