Злочинці в лавах поліції – у Кривому Розі одразу 11 правоохоронцям вручили підозри

Поліцейські погоріли на хабарі / Фото: Колаж: Сьогодні
У Кривому Розі викрили 11 працівників районного управління поліції систематичних поборах з підприємців та водіїв. Загальна сума хабарів – 180 тисяч гривень. Правоохоронцям повідомили про підозру, трьох поліцейських затримано прямо під час отримання хабарів.
Про це повідомляє генпрокурор Ірина Венедиктова у Facebook.
За інформацією слідства, підозрювані хотіли відкупитися від адмінвідповідальності за керування у п'яному вигляді.
"За 10 місяців 2021 року ми направили до суду понад 300 обвинувальних актів про скоєння п'яних ДТП. Така сама тенденція спостерігається в останні три роки. Загалом цього року зареєстровано майже 3000 кримінальних правопорушень щодо порушення правил безпеки дорожнього руху з тяжкими наслідками – тяжкими травмами, інвалідністю, смертями", – написала вона.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Читайте також:
- У ДТП під Кропивницьким загинули троє дітей. На дорозі зіткнулися легковий та вантажний автомобілі.
- У Києві за вечір на одній дорозі сталися дві серйозні ДТП. На щастя, без загиблих.