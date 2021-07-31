Тортури військовослужбовців, захоплених у полон поблизу Іловайська – повідомили про підозру "ДНРовцу"

Тортури полягали в систематичному нанесенні великої кількості ударів руками, ногами і гумовою палицею, а також утримання в нелюдських умовах

Бойовики в Іловайську. Фото: колаж "Сьогодні"

Заочно повідомлено про підозру особі в жорстокому поводженні з військовополоненими. За тортури військовослужбовців, захоплених у полон поблизу Іловайська.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора в Telegram.

За даними слідства, громадянин України, будучи учасником терористичної організації "ДНР", виконував завдання її ватажків.

"Підозрюваний в одній з так званих в'язниць, облаштованій в захопленому бойовиками приміщенні Управління Служби безпеки України в Донецькій області, з серпня 2014 року по лютий 2015 року жорстоко поводився з військовослужбовцями Національної гвардії та Збройних Сил України, які були захоплені в полон підрозділами Збройних Сил РФ в ході бойових дій 24-25 серпня 2015 року в районі Іловайська Донецької області", – пишуть в повідомленні.

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Тортури полягали в систематичному нанесенні великої кількості ударів руками, ногами і гумовою палицею, що викликало сильну фізичну біль і страждання. Крім того, тривале утримання в нелюдських умовах без належної медичної допомоги та харчування.

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