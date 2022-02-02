Працювали над оборонним проєктом. У Львівській області ледь не "злили" держтаємницю

Правоохоронці продовжують проводити розслідування / Фото: Колаж: Сьогодні

Контррозвідники СБУ виявили та блокували спробу витоку таємної інформації з оборонного підприємства у Львівській області.

Про це пише пресслужба СБУ.

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Витік таємної інформації

За даними слідства, Міноборони в рамках реалізації однієї із секретних оборонних програм залучило можливості приватного підприємства.

Проте його керівництво не вжило необхідних заходів для охорони державної таємниці. Такі дії могли створити передумови масштабного розголошення інформації.

Підозра зловмиснику

Слідчі повідомили зловмисникові про підозру у розголошенні державної таємниці. Якщо вину затриманого доведуть у суді, йому загрожує від 2 до 5 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

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Правоохоронці продовжують проводити розслідування.

СБУ викрила топ-чиновника КМДА на хабарі

СБУ викрила топ-чиновників КМДА у корупційній схемі – на закупівлі медичних товарів. Понад 2,5 млн грн надали офіційні особи.

До схеми був причетний директор Департаменту соціальної політики КМДА.

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"Протягом 2018-2019 років чиновник у результаті відкритих торгів уклав з комерційним підприємством 2 договори на постачання товарів, які є виробами медичного призначення. Процедура їх закупівлі регулюється чинним законодавством. Відповідно, при їх закупівлі гранична надбавка, встановлена продавцем, не може перевищувати 10% від ціни виробника", – йдеться у повідомленні.

Проте чиновник, щоб "обійти" обмеження та придбати товари за завищеними цінами, змінив специфікацію закупівельних товарів на "засоби гігієни".

За попередніми оцінками, місцевій громаді столиці завдано збитків на 2,5 млн грн.

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