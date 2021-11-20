Заради хайпу? У Дніпрі підлітки влаштували фаєр-шоу на маршрутці (відео)

У центрі Дніпра підлітки запустили феєрверк / Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі Дніпра двоє підлітків запустили феєрверк з даху маршрутки. Дії молодих людей зафіксували очевидці та камери спостереження.

Про це пише "Інформатор".

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Як зазначає видання, за їхніми діями спостерігав водій маршрутки.

"Водій, помітивши порушників на даху, відійшов, сфотографував їх, а потім почав з кимось розмовляти телефоном. Коли підлітки втекли, водій за кілька хвилин поїхав", – повідомляє видання.

Як пусковий майданчик було обрано маршрутний автобус №238. Згідно з відео, на зупинці двоє підлітків підійшли ззаду до маршрутки та піднялися на її дах.

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Звідти вони запустили салют, а потім ховалися з місця події. Дії молодих людей зафіксували очевидці та камери спостереження.

Правоохоронців про те, що сталося, не інформували.

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У Дніпрі підліток стрибнув із вікна

Як стало відомо, НП сталася увечері 17 листопада. За попередньою інформацією, 17-річний хлопець самостійно вколов собі інсулін, порізав шию та живіт, після чого вистрибнув із другого поверху.

Внаслідок падіння він також отримав струс мозку. Підлітка, що лежить на землі, побачили перехожі, які й викликали швидку.

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