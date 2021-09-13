Ракета влучила у вантажівку. На Донбасі загинув морський піхотинець (фото)

Загиблий Артур Голуб служив у морській піхоті / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил при влучанні протитанкової керованої ракети бойовиків у вантажівку Збройних сил України від 12 вересня загинув 27-річний матрос Артур Голуб.

Про це повідомила прес-служба 503-го Окремого батальйону морської піхоти в Facebook.

Артур Голуб загинув 12 вересня /facebook.com/503obm

"Сьогодні ворожа нечисть забрала життя нашого побратима, влучивши протитанковою керованою ракетою у вантажівку, якою він кермував... Братику, твоя військова родина обіцяє – виродки обов'язково поплатяться за твоє життя своїми! Спочивай з миром!" – йдеться в повідомленні.

Загиблий Артур Голуб був родом з Житомирської області, йому було лише 27 років.

Побратими обіцяють помститися за смерть матроса / facebook.com/503obm

Співчуття рідним і близьким загиблого морського піхотинця висловило також командування Військово-морських сил ЗСУ та весь особовий склад.

Загиблому було лише 27 років / facebook.com/503obm

Раніше повідомлялося, що в результаті ворожого обстрілу 12 вересня один військовослужбовець ЗСУ отримав смертельні поранення.

Днем раніше, 11 вересня, ворог вчинив 10 обстрілів, в результаті яких один наш боєць загинув, вісім військових отримали поранення і ще двоє – бойові травми.

9 вересня бойовики 12 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи, були поранені двоє українських військових.