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Ракета влучила в панамське судно неподалік Одеси

Ольга Кравченко
25 лютого, 15:29
З ладу було виведено частину обладнання, на борту сталася пожежа

Російські війська стріляють іноземними кораблями / Фото: Колаж: Сьогодні

На якірній стоянці №358 Південного порту відбулося влучення ракети в кормову частину т/г NAMURA QUEEN (прапор Панама). Судно прямувало до порту на завантаження зерна.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України у Facebook.

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Так, з ладу було виведено частину обладнання.

"На судні пожежа, запрошено пожежний буксир. Буксир "P&O STAR" вирушив на допомогу. Ситуація контрольована", – йдеться у повідомленні.

Обстановка навколо Києва

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  • Вранці кореспондент "Сьогодні" Олеся Боровик повідомила, що близько 15 танків, "ГРАД", КАМАЗи та інша техніка з військами пройшли не зупиняючись через Недригайлів у бік Києва.