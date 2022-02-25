Ракета влучила в панамське судно неподалік Одеси

Російські війська стріляють іноземними кораблями / Фото: Колаж: Сьогодні
На якірній стоянці №358 Південного порту відбулося влучення ракети в кормову частину т/г NAMURA QUEEN (прапор Панама). Судно прямувало до порту на завантаження зерна.
Про це повідомляє Адміністрація морських портів України у Facebook.
Так, з ладу було виведено частину обладнання.
"На судні пожежа, запрошено пожежний буксир. Буксир "P&O STAR" вирушив на допомогу. Ситуація контрольована", – йдеться у повідомленні.
Обстановка навколо Києва
- У Києві на Оболоні було чути стрілянину. Користувачі соцмереж опублікували відео. З раннього ранку чути вибухи в Дарницькому районі Києва, який виходить на міжнародний аеропорт Бориспіль.
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- У Ворзелі 25 лютого військові РФ стріляли із "ГРАДів". Один із снарядів потрапив до дитячого будинку.
- Також сьогодні у Києві військові РФ обстріляли новобудови неподалік Повітрофлотського проспекту. Про це повідомляють кореспонденти у прямому ефірі Україна24.
- Вранці кореспондент "Сьогодні" Олеся Боровик повідомила, що близько 15 танків, "ГРАД", КАМАЗи та інша техніка з військами пройшли не зупиняючись через Недригайлів у бік Києва.