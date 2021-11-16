Шансів майже не було: у Дніпрі ледве врятували чоловіка з COVID-19 після ДТП

У Дніпрі врятували "важкого" пацієнта. Фото: колаж "Сьогодні"

У Дніпрі лікарі врятували чоловіка, котрий потрапив у жорстку аварію. У нього діагностували безліч переломів та коронавірус.

Про це повідомив генеральний директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко на своїй сторінці у Facebook.

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Шанси на виживання були нульові

Як розповів Риженко, 32-річний Микола потрапив у жахливу аварію. Його автомобіль зіткнувся з іншою машиною, яка вилетіла на зустрічну смугу.

Унаслідок цього чоловік отримав політравму: у нього були переламані ребра, грудна клітка, кістки черепа. Крім того, у пацієнта виявили коронавірус.

"ПЛР-тест показав COVID-19. Шанси на виживання нульові. Ураження грудної клітки були настільки виражені (флотація), що без стабілізації кісток він не міг вдихнути навіть ковток повітря. Суцільна рана від горла до пупка", – повідомив медик.

Чоловік місяць перебуває у реанімації

Потерпілому чоловікові зробили операцію на ребрах та грудній клітці. У реанімації Микола перебуває вже місяць.

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"Брат Валентин, оббиваючи пороги реанімації, чекає на негативний ПЛР-тест, щоб обійняти Миколу, який сьогодні перший день задихав без апарату. Микола зумів пережити у Мечникова час, коли здавалося, що все вже втрачено", — додав Риженко.

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