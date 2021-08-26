Пораненого на Донбасі військового вертольотом доставили в Дніпро. У якому він стані

Спочатку бійця привезли до мобілнього госпіталю, після чого доставили до Дніпра. Колаж "Сьогодні"

Українського військового, якого важко поранили на День Незалежності бойовики на Донбасі, на вертольоті доставили до лікарні Дніпра. Його вже прооперували.

Про це розповіла радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

За її словами, 34-річний боєць ЗСУ отримав наскрізне кульове поранення правого передпліччя і перелом зап'ястних кісток.

Спочатку постраждалому надали медичну допомогу в мобільному госпіталі, там і підготували до евакуації до Дніпра. Чоловіка доставили до лікарні №16, там він переніс складну операцію. Зараз стан воїна задовільний.

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Як бойовики "дотримуються" режиму тиші

Понад рік тому, 27 липня, набув чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню. Про нього домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи. Згідно з ним, перемир'я повинне дотримуватися до повного врегулювання збройного конфлікту на території Донбасу.

Однак, як пише ТКГ, з 27 липня 2020 року до 27 липня 2021 року зафіксовано 1995 обстрілів, загинули 45 бійців ЗСУ, ще 163 отримали поранення.

Нагадаємо, того ж дня російські найманці вбили ще одного українського військового. Загиблий – старший сержант В'ячеслав Пітько з Краматорська.

Крім того, 23 серпня під час несення служби на взводному опорному пункті від ворожої кулі загинув молодший сержант Олександр Васильович Аксьонов.