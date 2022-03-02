Поранені місцеві жителі та підняті російські прапори: яка ситуація у Запорізькій області

Окупанти не припиняють стріляти/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Запорізькій області нині триває оборонна операція. Найгарячіші точки — Мелітополь, Бердянськ, Василівка.

Про це йдеться в ефірі новин на каналі "Україна 24".

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Деталі

У Мелітополі люди виходили на протест проти окупації. Ворог відкривав вогонь у повітря. Був поранений один чоловік серед мирних людей, які вийшли на протест. Він отримав поранення в ногу. Наразі невідомо про стан його здоров'я, однак він живий.

Під обстрілами також перебуває останню добу місто Василівка. Там — знищено інфраструктуру міста. Ворожа артилерія потрапила в реанімаційне відділення, а також знищила залізничний міст. Також колони техніки РФ постійно передислоковуються. Буквально годину-півтори тому вони зайшли в селище Водяне без палива, тягнули одне одного на тросах. Наразі є інформація, що там піднято ворожі прапори. Але за цей населений пункт борються. Там місцеві жителі вийшли до ворожої техніки, коли вона під'їжджала до населеного пункту, однак окупанти закидали їх гранатами. Один чоловік отримав поранення.

У Мелітополі пошкоджено понад три десятки будинків. Місцева влада відновлює електропостачання, тепло в оселях. Людям, які залишилися без житла, місцеві будівельні магазини надали будівельні матеріали, щоб вони хоч якось утеплили своє приміщення, де вони перебувають. Також серйозні бої точаться другий день поблизу міста Токмак. Там є загиблі і серед наших військових, і серед військових ворога. Крім того, є загиблі серед мирного населення. З Токмаком зв'язку досі немає.

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В самому Запоріжжі нарощуються темпи оборони. Місто укріплюється. Попри те, що діє комендантська година, мер міста додатково повідомив людей, щоб не виходили на вулицю, бо в місті працюють диверсійні групи. Місто укріплене і не дасть пройти ворогу.

Ситуація в Україні 2 березня

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