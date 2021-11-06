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Поранили українського військового. Окупанти 8 разів порушили "тишу" на Донбасі

Юлія Гаврилюк
6 листопада, 07:20
Станом на 07:00 6 листопада порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано

На Донбасі поранили військового ООС / Фото: Колаж: Сьогодні

З боку російсько-окупаційних військ 5 листопада зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише прес-служба ООС.

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"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", – йдеться у повідомленні.

Де стріляли?

  • Біля Причепилівки та Катеринівки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.
  • В напрямку населених пунктів Болотене та Луганське противник здійснив обстріли з мінометів калібру 82 мм.
  • В бік Кримського ворожі війська відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.
  • Поблизу Лебединського наші позиції потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
  • Неподалік Талаківки російські найманці вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
  • В районі Золотого-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм та автоматичні станкові гранатомети.

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