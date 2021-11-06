Поранили українського військового. Окупанти 8 разів порушили "тишу" на Донбасі

На Донбасі поранили військового ООС / Фото: Колаж: Сьогодні

З боку російсько-окупаційних військ 5 листопада зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише прес-служба ООС.

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"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", – йдеться у повідомленні.

Де стріляли?

Біля Причепилівки та Катеринівки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку населених пунктів Болотене та Луганське противник здійснив обстріли з мінометів калібру 82 мм.

В бік Кримського ворожі війська відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.

Поблизу Лебединського наші позиції потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Неподалік Талаківки російські найманці вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі Золотого-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм та автоматичні станкові гранатомети.

Велике інтерв'ю Авакова щодо Донбасу

4 листопада колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав розгорнуте інтерв'ю, в якому торкнувся також теми Іловайської трагедії .

. За словами Авакова, тодішнє військове керівництво України боялося добровольчих батальйонів , які, захищаючи Іловайськ, потрапили в котел.

, які, захищаючи Іловайськ, потрапили в котел. Раніше він розкритикував позицію "повернення окупованих Криму та Донбасу виключно дипломатичним шляхом".

"повернення окупованих Криму та Донбасу виключно дипломатичним шляхом". Зараз влада України намагається організувати зустріч у "нормандському форматі", щоб зрушити з мертвої точки ситуацію з переговорами щодо Донбасу.

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