Поранили українського військового. Окупанти 8 разів порушили "тишу" на Донбасі

На Донбасі поранили військового ООС / Фото: Колаж: Сьогодні
З боку російсько-окупаційних військ 5 листопада зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це пише прес-служба ООС.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", – йдеться у повідомленні.
Де стріляли?
- Біля Причепилівки та Катеринівки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.
- В напрямку населених пунктів Болотене та Луганське противник здійснив обстріли з мінометів калібру 82 мм.
- В бік Кримського ворожі війська відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.
- Поблизу Лебединського наші позиції потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
- Неподалік Талаківки російські найманці вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
- В районі Золотого-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм та автоматичні станкові гранатомети.
Велике інтерв'ю Авакова щодо Донбасу
- 4 листопада колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав розгорнуте інтерв'ю, в якому торкнувся також теми Іловайської трагедії.
- За словами Авакова, тодішнє військове керівництво України боялося добровольчих батальйонів, які, захищаючи Іловайськ, потрапили в котел.
- Раніше він розкритикував позицію "повернення окупованих Криму та Донбасу виключно дипломатичним шляхом".
- Зараз влада України намагається організувати зустріч у "нормандському форматі", щоб зрушити з мертвої точки ситуацію з переговорами щодо Донбасу.
Раніше ми писали:
- За 4 листопада з боку бойовиків зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 4 у тому числі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
- ЗСУ зайняли село Старомар'ївка на Донбасі – у бригаді спростовують.