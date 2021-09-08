Розстріл вчителів з арбалета в Полтаві. Дівчині-стрілку стало соромно за замах на вчителів

Таїсії Петровій суд виніс запобіжний захід. Фото: колаж "Сьогодні"

Адвокати вважають передчасною підозру в замаху на вбивство, яку суд інкримінує дівчині, що поранила двох людей з арбалета в Полтаві. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", Таїсія Петрова вибачилася в суді.

"Клопотання про обрання запобіжного заходу повинні бути аргументованими. Мають бути не тільки свідчення свідків, а й речові докази. На мій погляд, підозра в замаху на вбивство – передчасна. В суді Таїсія попросила вибачення, їй дуже соромно", – розповіла нам адвокат заарештованої Ольга Шеховцова.

Крім того, вона підтвердила, що у Таїсії під час обшуку правоохоронці вилучили щоденники.

"Щоденники були вилучені, але їхній зміст ще не вивчався", – уточнила Шеховцова.

Водночас у Полтаві щосили обговорюють саме зміст цих щоденників. Нібито в них були розписані плани вбивства і підпалу. Але ні правоохоронці, ні сторона захисту не підтверджують такого змісту щоденників.

Обрали запобіжний захід

8 вересня суд Полтави обрав запобіжний захід 19-річній Таїсії Петровій, яка поранила з арбалета двох вчителів. Дівчину взяли під варту на 60 днів без права внесення застави.

"Суд дійсно заарештував на два місяці дівчину, яка стріляла з арбалета. Їй інкримінують замах на вбивство. Що стосується здоров'я двох викладачів, яких вона поранила, то їхній стан здоров'я задовільний, їх виписали з лікарні", – розповів "Сьогодні" речник поліції Полтавської області Юрій Сулаєв.

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