Розбита, але не зламана: у Маріуполь після падіння повернули головну ялинку (фото)

У Маріуполь знову привезуть ялинку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Маріуполь повертається головна ялинка міста. До цього її відправили до Одеси, посилили каркас на основі можливого навантаження, щоб не допустити падіння у майбутньому.

Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

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Ялинка незабаром знову засвітиться

Незабаром головна ялинка міста засяє яскравими вогниками та прикрасить собою Театральну площу.

"Ялинка вакцинована! Прямує додому! Вона стане ще надійнішою та безпечнішою, а найголовніше – продовжить радувати жителів та гостей Маріуполя. Питання вирішили оперативно, щоб подарувати усім новорічний настрій", – наголосив заступник міського голови Олександр Кочурін.

Підрядник у короткі строки провів ревізію ілюмінації ялинки та посилив конструкцію за власні кошти. Підвищили рівень міцності, аби її каркас витримав будь-яку негоду.

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Ялинку повертають до Маріуполя. Фото: Маріупольська міськрада

Що сталося з ялинкою?

На Театральній площі Маріуполя увечері 19 грудня впала головна ялинка міста. Новорічне дерево простояло лише 15 годин.

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На відео помітно, що причиною інциденту, найімовірніше, став сильний вітер, через який дерево схилилося і, не витримавши своєї ваги, впало на землю. Люди, які були в цей час поблизу, встигли відбігти.