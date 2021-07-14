Розірвав і потоптався. На Волині хлопець поглумився над прапором України

У Волинській області п'яний 19-річний хлопець пошкодив флагшток, розірвав державний прапор України, після чого потоптався по ньому.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Інцидент стався на залізничній станції "Горохів" в селищі Мар'янівка Луцького району.
На наругу над прапором порушнику загрожує від 17 до 68 000 гривен штрафу або до шести місяців арешту, або ж до трьох років позбавлення волі.
Поліцейські почали розслідування за статтею "Наруга над державними символами". Зараз копи з'ясовують всі обставини злочину.
Нагадаємо, раніше в центрі Києва невідомий чоловік зірвав прапор України з фасаду будівлі державної установи. Тепер його розшукують.
Крім того, у Вінницькій області на території Меморіалу Слави в смт Тиврів чоловік осквернив державний прапор України, витерши об нього руки.
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