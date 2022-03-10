Зруйновані ТРЦ та житлові квартали. Що відбувається у Харкові 10 березня

У місті не спокійно / Фото: Колаж: Сьогодні
Українські військові вже 15-у добу відбивають атаки окупантів РФ у Харкові. Люди живуть у підвалах. Тисячі місцевих жителів постраждали за останні два тижні.
Докладніше розповість сайт "Сьогодні".
10 березня
14:58 З Ізюму вдалося евакуювати близько 2000 людей. Вже виїхали із міста 44 автобуси. У місті немає електрики, тепла, їжі та води.
"Але попри це – місто не здалося окупанту! Зараз евакуйовані за їхнім бажанням прямують до Дніпра. Також вдалося доставити гуманітарний вантаж з продуктами харчування та речами першої необхідності, зібраний обласним штабом", – написав ХОВА Олег Синегубов у Facebook.
14:33 Жителі вимагають українських військових прибрати "гармати", розміщені біля дитячого садка та двох шкіл.
13:37 Диверсійної групи, яка намагалась проникнути в Харків більше немає.
10:19 За добу російські окупаційні війська завдали близько 74 артилерійських та мінометних обстрілів, у тому числі з реактивних систем залпового вогню по районах Олексіївки, П’ятихаток, Белогородського шосе, Холодної Гори, Дергачів, Чугуєва, Північної та Південної Салтівки, района ст. метро "академіка Барабашова", центр міста Харкова.
22:46 Увечері в центрі Харкова сталася пожежа – у ТРЦ Nikolsky. На 4-му і технічному поверхах, а також на покрівлі горіли конструктивні елементи та оздоблення. Площа пожежі становила близько 100 кв. м. Пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих не було.
Також уночі внаслідок чергового обстрілу невеликого села Слобожанське Балаклійської громади Ізюмського району снаряд влучив у приватний житловий будинок. Під завалами загинули 4 особи: 2 жінки та 2 дітей. 5-річній дівчинці вдалося вижити. Вона травмована.