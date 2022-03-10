Зруйновані ТРЦ та житлові квартали. Що відбувається у Харкові 10 березня

У місті не спокійно / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові вже 15-у добу відбивають атаки окупантів РФ у Харкові. Люди живуть у підвалах. Тисячі місцевих жителів постраждали за останні два тижні.

Докладніше розповість сайт "Сьогодні".

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10 березня

14:58 З Ізюму вдалося евакуювати близько 2000 людей. Вже виїхали із міста 44 автобуси. У місті немає електрики, тепла, їжі та води.

"Але попри це – місто не здалося окупанту! Зараз евакуйовані за їхнім бажанням прямують до Дніпра. Також вдалося доставити гуманітарний вантаж з продуктами харчування та речами першої необхідності, зібраний обласним штабом", – написав ХОВА Олег Синегубов у Facebook.

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14:33 Жителі вимагають українських військових прибрати "гармати", розміщені біля дитячого садка та двох шкіл.

13:37 Диверсійної групи, яка намагалась проникнути в Харків більше немає.

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Диверсантів знешкодили ЗСУ. Фото: Андрій Цаплієнко/Facebook

10:19 За добу російські окупаційні війська завдали близько 74 артилерійських та мінометних обстрілів, у тому числі з реактивних систем залпового вогню по районах Олексіївки, П’ятихаток, Белогородського шосе, Холодної Гори, Дергачів, Чугуєва, Північної та Південної Салтівки, района ст. метро "академіка Барабашова", центр міста Харкова.

22:46 Увечері в центрі Харкова сталася пожежа – у ТРЦ Nikolsky. На 4-му і технічному поверхах, а також на покрівлі горіли конструктивні елементи та оздоблення. Площа пожежі становила близько 100 кв. м. Пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих не було.

Співробітники ДСНС провели рятувальну операцію. Фото: ГУ ДСНС області / Фото: ГСЧС

Також уночі внаслідок чергового обстрілу невеликого села Слобожанське Балаклійської громади Ізюмського району снаряд влучив у приватний житловий будинок. Під завалами загинули 4 особи: 2 жінки та 2 дітей. 5-річній дівчинці вдалося вижити. Вона травмована.