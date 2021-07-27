"Дитина під ключ" за $60 000. На Харківщині немовлят продавали за кордон

Через недбалість медиків у центрі вмирали новонароджені – лікарям вже повідомили про підозру

До медичного центру прийшли працівники СБУ з обшуками. Колаж "Сьогодні"

У Харківській області викрили угруповання на чолі зі столичними репродуктологами. Ділки продавали немовлят іноземцям у рамках програми сурогатного материнства.

Про це повідомили в СБУ.

Ціна за "повний пакет" – підроблені документи і дитина – становила 60 000 доларів.

Зловмисники допомагали іноземцям оформити фіктивний шлюб з українками, після чого ділки-медики офіційно підтверджували "безпліддя" дружини. Це офіційно дозволяє застосовувати репродуктивні технології.

Фото: СБУ

Далі – пошук кандидата на сурогатне материнство. Як тільки жінка народжувала дитину, фіктивний шлюб розривали. І іноземець отримував право на вивезення дитини за кордон.

Крім того, через недбалість медиків у центрі вмирали новонароджені. Правоохоронці провели обшук у клініці і знайшли комп'ютери з доказами злочину і документи.

Реклама

Фото: СБУ

Зловмисникам вже повідомили про підозру в халатності і службовому підробленні. Зараз копи встановлюють людей, які займалися торгівлею дітьми.

Нагадаємо, у Дніпрі жінка приховувала вагітність, щоб продати дитину.

Незабаром виявилося, що вона викинула свого новонароджену хлопчика в вигрібну яму. Породілля придумала історію про продаж немовляти, щоб приховати його смерть.

Інші новини України та світу дивіться в останньому випуску "Сьогодні":