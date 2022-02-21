Вирішували "кадрові питання"? У Рівненській міськраді побилися депутати

У Рівненській міській раді сталася бійка / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час позачергового засідання у Рівненській міській раді сталася бійка між депутатами. Цей інцидент потрапив у пряму трансляцію.

Про це свідчить відео у Telegram-каналі "Інсайдер UA".

Реклама

У поліції Рівненщини нам підтвердили факт бійки, яка відбулася у мерії під час сесії міськради.

"На місце події було викликано поліцію. Там досі працює слідчо-оперативна група. Наразі вирішується питання про правову кваліфікацію. Є потерпілий, який зараз перебуває у лікарні", – повідомила сайту "Сьогодні" спікер обласної поліції Марія Юстицька.

І в мерії, і в поліції поки що не готові коментувати причини бійки. У відкритих джерелах повідомляється, що таким чином у мерії вирішувалися "кадрові питання" для рівненської лікарні – вирішувалося питання щодо продовження контракту головного лікаря.

Реклама

Суспільне Рівне пише, що бійка сталася під час сесії. За трибуною був місцевий активіст, лікар Рівненської міської лікарні Роман Коваль. Він почав висловлювати претензії до діяльності ВО "Свобода". До трибуни підійшли два депутати від цієї політсили: Юрій Осипчук та Володимир Валявка.

Потім до трибуни підбіг мешканець Рівного Роман Огородник та вдарив по обличчю Валявку. Після цього до місця інциденту підбігли десятки людей, почалася бійка.

"Якимось чином на позачергову сесію прийшли люди, певні особи завели в зал тітушок, і це, власне, питання до правоохоронців. Ми зібралися, щоб підтримати територіальну оборону", – прокоментував Володимир Валявка.

Реклама

Депутат зазначив, що травм під час бійки не отримав. Щодо заяви у правоохоронні органи, припустив, що писати її не будуть.

Представник міської лікарні Роман Коваль теж прокоментував інцидент.

"Свобода" не хотіла, щоб я розкрив оці схеми заробляння коштів, як вони сьогодні, проштовхуючи через спостережні ради своїх людей, назначають головних лікарів, усувають колишніх керівників, в тому числі – нашого керівника. Хотів розказати, хто мав бути керівником нашої лікарні. Ми зустрічалися з Осипчуком, з ним говорили. Я говорив, що питання нашої лікарні досить непросте, це – півторатисячний колектив. Але наскільки розумію, хлопці не хотіли, щоб я це все розказав", – сказав Коваль.

Інші бійки

25 січня Артем Дмитрук вчинив бійку у міськраді Одеси. Нардеп хотів бути присутнім на засіданні через рішення місцевої влади передати до приватних рук шість гектарів курортних земель, але охорона його не пустила. Політик вирішив прорватися до зали і пробіг столами, після чого почалася бійка.

Внаслідок інциденту кілька співробітників міської ради та муніципальної охорони отримали травми.

У Харківській області побилися депутати Ізюмської міськради. Інцидент стався під час чергової сесії.

У Верховній Раді сталася бійка депутатів. Цього разу учасниками бійки стали – нардепи Вадим Івченко ("Батьківщина") та Микола Сольський ("Слуга народу").

6 лютого 2020 року одразу після початку пленарного засідання нардеп від "Батьківщини" Сергій Власенко та "слуга народу" Артем Дмитрук влаштували бійку, яка більше нагадувала якийсь підозрілий танець.

Читайте також: