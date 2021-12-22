Вирішили заощадити: у Дніпрі школярка вколола в губи масло та потрапила в лікарню

Дівчинка побачила спосіб збільшення губ в Інтернеті/Колаж: "Сьогодні"

У Дніпрі 14-річна школярка вколола собі в губи косметичну олію для обличчя. Таким чином вона хотіла збільшити їх об'єм.

Про це повідомляє ТСН.

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Що наштовхнуло дівчинку на процедуру?

За словами дев'ятикласниці, її однокласниці ходять у салони краси, де їм роблять ін'єкції для збільшення губ. Вона вирішила не витрачати гроші на процедуру, а зробити ін'єкцію в домашніх умовах. Пораду знайшла в Інтернеті. Школярка вколола в нижню губу олію, а вона — почала набрякати.

Довелося оперувати

У лікарні дівчинці провели складну операцію під загальним наркозом. Олію з губи видалили.

"Це може спричинити некроз тканин і навіть втрату частини та навіть всієї губи. Бо ці препарати для обробки шкіри. А як вони себе поводять у м'язах, у м'яких тканинах — це до кінця не відомо", — розповів завідувач відділення щелепно-лицевої хірургії лікарні ім. Руднєва Тарас Погорелюк.

Однією операцією не обійшлося

Через помилку школярки їй зробили вже три операції. Нині не відомо, скільки часу займе процес відновлення.

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Протипоказання до збільшення губ препаратом гіалуронової кислоти

Виявляється, не всім людям можна збільшувати губи. Існують певні протипоказання.

Після останньої косметологічної процедури пройшло менше ніж місяць. До них відносяться – фотоепіляція, пілінг, шліфування. Вагітність на будь-якому терміні та годування груддю. Алергія на будь-які препарати. Сама гіалуронова кислота алергеном не рахується, але в ампулах присутні інші компоненти, які можуть включити захисні реакції організму. У будь-якому випадку, необхідно буде зробити алергопроби. Пацієнт піддасться дії алергену аж до анафілактичного шоку. Захворювання шкіри в оброблюваній зоні. В області де будуть ставитися ін’єкції не повинно бути запалень або інших дерматологічних проблем. Великий ризик зараження різними формами герпесу, який може бути присутнім на обличчі. Тому безпосередньо перед процедурою варто відвідати дерматолога.

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