Батьки вигнали після пологів. Що відомо про матір, яка нюхала порошок при дитині

18-річна мати зняла на відео, як вдихає білий порошок при дитині / Фото: Колаж: Сьогодні

У Люботині Харківської області молода мама, яка нібито вживала наркотики з дитиною на руках, зараз живе в установі соціальної реабілітації. Дівчині лише 18 років, вона народила дитину поза шлюбом і фактично одразу потрапила до притулку.

Про це розповів депутат Люботинської міської ради Денис Арман у Facebook.

Реклама

Вигнали з дому через дитину

За словами депутата, дівчина на відео 2003 року народження, вона мешканка Основ'янського району Харкова. А у Люботині вона перебуває в установі соціальної реабілітації.

Арман уточнив, що у свої 18 років дівчинка опинилася у складному становищі, оскільки народила дитину поза шлюбом. Батьки нібито вигнали її з дому і з пологового будинку вона фактично одразу потрапила до притулку.

Реклама

Білий порошок – не наркотики

Депутат заявив, що білий порошок, що вдихала героїня на відео – не наркотики.

"Директора соціальної установи добре знаю особисто, порядок у закладі повний і про жодні наркотики там і мови бути не може. На відео білий порошок є імітацією "дурі", простіше кажучи, нездорове бажання молоді виділитися, заявити про себе і таке інше. Шкода, що у такий спосіб", – сказав депутат.

Наразі дівчина разом із дитиною перебуває у дитячому інфекційному стаціонарі.

Реклама

Що буде з немовлям?

Депутат зазначив, що коли дівчина повернеться із лікарні, перевірку інциденту продовжать. Про вилучення дитини питання поки не стоїть, оскільки не доведено, чи вживала молода мати наркотики.

"Сама мати з дитиною перебуває в установі соціальної опіки, простіше кажучи, цій дівчинці з дитиною і так нікуди йти, вони під опікою держави і перебуватимуть у притулку", – додав Арман.