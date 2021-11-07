Росія активно використовувала безпілотники для атаки ЗСУ на Донбасі: що кажуть у ТКГ

Окупанти на Донбасі порушують "тишу" / Фото: Колаж: Сьогодні
В останні два дні російські збройні формування активно використовували свої БПЛА для атаки позицій Збройних сил України.
Про це пише прес-служба ТКГ.
Українська делегація зазначає, що використання іноземних БПЛА категорично заборонено як Мінськими домовленостями, так і додатковими заходами щодо посилення режиму припинення вогню від 22.07.20, які системно та грубо порушують окупаційні війська.
6 листопада у напрямку населеного пункту Болотене (22 км на північний схід від Луганська) один БПЛА був збитий українськими підрозділами у безпосередній видимості патруля СММ ОБСЄ.
Крім цього, 7 листопада на напрямках Саханка-Водяне, Пікузи-Гнутове російські окупанти використали ще два безпілотники.
"У всіх випадках ворожі БПЛА були споряджені боєприпасами типу ВОГ-17 (по два), а сьогодні здійснили їх скидання на позиції ЗС України" , – йдеться у повідомленні.
У ТКГ нагадали, що Збройні Сили України мають право вести вогонь у відповідь у разі загрози життю та здоров'ю свого військового персоналу та мирних жителів.
Окупанти на Донбасі
Минулої доби, 6 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Де стріляли?
- Біля Зайцевого ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
- У районі населеного пункту Болотене окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріли ВОГ-17.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
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