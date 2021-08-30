Росія перетворює Крим на ядерне сховище: що загрожує півострову та Україні

Росія завозить у Крим ядерну зброю / Фото: Колаж: Сьогодні

Кремль настільки знахабнів, що перетворює наш Крим не просто на порохову діжку, а на ядерну порохову діжку – про це свідчать супутникові дані та звіти розвідки. Коли ж саме російські військові примудрилися туди транспортувати ядерні боєголовки і навіщо – кореспондент "Сьогодні" Тарас Левченко провів власне розслідування.

Ядерна зброя у Криму

Віднедавна колючий дріт з'явився знову у селищі Краснокам'янка, де росіяни намагаються відновити секретні тунелі й бункери, які колись особисто курирував голова НКВС Лаврентій Берія, під кодовою назвою "Феодосія-13". За радянських часів там зберігали ядерну зброю.

"З 2014 року спостерігаються спроби росіян відновити цей об'єкт. Вони там масово вивозили сміття з певних полігонів, вони там масово завозили військових", – каже колишній представник президента в АР Крим Борис Бабін.

За росіянами у Криму вже не перший рік стежать із космосу. Знімки точні до метра, і вони шокують. Наприклад, поблизу озера Донузлав навіть на місці занедбаного корівника за час окупації виросла військова база – сотні артилерійських систем, броньована техніка, ракетні комплекси, гелікоптери. А вже у Бельбеку під виглядом будівництва цивільного аеропорту змінили довжину злітно-посадкової смуги і її укріпили.

"Цей аеродром тепер може приймати всі види літальних апаратів, літаки стратегічної авіації, включаючи ті, що є носіями ядерної зброї", – кажуть фахівці.

Запуск ядерної зброї не такий надскладний процес, як здається, і не особиста відповідальність лідера певної країни з чемоданчиком. Стрельнути щось в голову може і рядовому солдатові, пілотові чи морякові. А якщо він надресирований пропагандою? Або помилиться з кнопкою?

"Проблема тактичної ядерної зброї полягає в тому, що її складно відслідкувати. І застосування також. Яку застосували торпеду чи ракету, можна зрозуміти, коли вже стався вибух", – стверджує керівник безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

"Коли Чорноморський флот базувався в Україні на законних підставах, на основі двостороннього договору з 1997 року, то тоді постійно Україна дивилася за тим, щоби Росія не змогла розміщувати ядерну зброю на своїх літаках, кораблях і так далі. Це було окреме інспектування. Тобто Україна це перевіряла", - додає заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

Таємничі об’єкти

А зараз перевірити не може ані Україна, ані Міжнародне агентство з атомної енергії.

"Якщо прискіпливо розібрати по підземках Краснокам'янку, вона з себе представляє ось що: по-перше, таких три вигляду підкови споруди для зберігання боєголовок. І один величезний об'єкт нині перетворений на склад озброєння. Тобто там автомати, кулемети, чорт його знає що. Тому він охороняється військовими, і вхід у нього закритий", – розповідає один з російських блогерів.

Відео із таємничої "Феодосії-13" він записав одразу після окупації. Отже, вже тоді російські військові полізли до об'єкта. І хтозна, що там зараз. Попри нібито занедбаність, торішні кадри від інших блогерів свідчать про роботи на об'єкті.

А ще є купа світлин, на яких уже російські солдати із військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту радісно усміхаються поблизу "Феодосії-13". Там нібито вже є 6 ядерних боєголовок. І за неправильного зберігання вони можуть перетворитися на отруйну бомбу сповільненої дії для всього півострова.

"Або кораблі прибувають із Севастополя до Новоросійська, де на них навантажується ядерна зброя, і прямують на бойову службу. Або на спеціальних суднах, або залізничним транспортом ця ядерна зброя доставляється на севастопольський арсенал", – припускає керівник безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

Навіть якщо ядерні боєголовки у Криму – це просто блеф задля тиску на цивілізований світ, опитані аналітики певні – українській владі треба продовжувати готуватися до найгіршого і миттєво відповідати на провокації.

"Можна зробити висновок, що росіяни розробили блискавичну операцію із захоплення критичної інфраструктури на півдні України. Це операція буде проводитися перш за все морською піхотою, повітряно-десантними підрозділами. Які діятимуть за новою тактикою для росіян – на вертольотах", – попереджає заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

Нагадаємо, Росія планує сформувати у тимчасово окупованому Криму новий десантно-штурмовий полк. Він з'явиться на півострові до 1 грудня.

Ми також писали, що колишній прокурор Криму і депутат Держдуми РФ Наталя Поклонська стане послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде, розташованій на островах Зеленого Мису в Атлантичному океані.