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Росіяни хотіли підпалити церкви в Харкові. У Мережу злили розмову терористів – відео

Валентина Шаповал
22 лютого, 16:05
За злочин зловмисник міг отримати одну тисячу доларів

Правоохоронці вже встановили тих, хто мав здійснити теракти / Колаж "Сьогодні"

СБУ перехопила телефонну розмову з замовником з РФ про підготовку терактіву Харкові. У місті мали підпалити церкви УПЦ (МП).

Про це повідомила речниця УСБУ в області Лілія Домашенко, пише Укрінформ.

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Хотіли підпалити 4 церкви

"На сьогодні я лише підтверджую факт перехоплення телефонної розмови про організацію терактів у місті Харкові, а саме: підпал 4 церков Московського патріархату", – наголосила Лілія Домашенко.

Правоохоронці вже встановили тих, хто мав здійснити теракти.

"Представники церков УПЦ МП попереджені про наміри терористів", – додала Лілія Домашенко.

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1 тисяча доларів за злочин

Запис розмови з'явився в Мережі. Чоловіки обговорювали деталі підпалу. Зловмисник мав розбити скло, облити бензином будівлі та підпалити їх. За злочин чоловік міг отримати 1 тисячу доларів.

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Війська біля кордонів

  • До Південного та Західного військових округів належать серед інших Воронезька, Курська, Ростовська та Брянська області, що межують з Україною. У цих областях раніше неодноразово відзначалося скупчення військ РФ.
  • Росія заявила, що відводить частину військ від кордонів з Україною після того, як кілька місяців збирала там більш ніж 100-тисячну армію.

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