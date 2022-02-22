Росіяни хотіли підпалити церкви в Харкові. У Мережу злили розмову терористів – відео

Правоохоронці вже встановили тих, хто мав здійснити теракти / Колаж "Сьогодні"

СБУ перехопила телефонну розмову з замовником з РФ про підготовку терактіву Харкові. У місті мали підпалити церкви УПЦ (МП).

Про це повідомила речниця УСБУ в області Лілія Домашенко, пише Укрінформ.

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Хотіли підпалити 4 церкви

"На сьогодні я лише підтверджую факт перехоплення телефонної розмови про організацію терактів у місті Харкові, а саме: підпал 4 церков Московського патріархату", – наголосила Лілія Домашенко.

Правоохоронці вже встановили тих, хто мав здійснити теракти.

"Представники церков УПЦ МП попереджені про наміри терористів", – додала Лілія Домашенко.

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1 тисяча доларів за злочин

Запис розмови з'явився в Мережі. Чоловіки обговорювали деталі підпалу. Зловмисник мав розбити скло, облити бензином будівлі та підпалити їх. За злочин чоловік міг отримати 1 тисячу доларів.

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Війська біля кордонів

21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР". Також він попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання "ЛДНР".

Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасусилами регулярної армії.

15 лютого Південний та Західний військові округи Російської Федерації розпочали повернення військ у місця дислокації після навчань, оскільки підрозділи виконали свої завдання.

До Південного та Західного військових округів належать серед інших Воронезька, Курська, Ростовська та Брянська області, що межують з Україною. У цих областях раніше неодноразово відзначалося скупчення військ РФ.

Росія заявила, що відводить частину військ від кордонів з Україною після того, як кілька місяців збирала там більш ніж 100-тисячну армію.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров наголосив, що Росія завершила заплановані навчання, а заяви Заходу про вторгнення в Україну назвав "інформаційним тероризмом".

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