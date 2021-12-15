Російські найманці вкотре порушили режим тиші: поранено українського військового

Бойовики не сході не припиняють обстрілювати українські позиції/Колаж: "Сьогодні"
Російські найманці не припиняють порушувати режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Внаслідок цього був поранений український військовий.
Про це повідомляє Оперативно-тактичного угрупування "Схід".
Що з бійцем?
Одразу після надання першої медичної допомоги українського захисника транспортували до лікувального закладу. Нині відомо, що стан військового — середньої тяжкості.
Ситуація під контролем
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Загроза повномасштабного вторгнення РФ
- Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.
- Росія може використовувати "улюблений" метод для нападу на Україну.
- Меркель зробила Росії попередження щодо України.
- Агентство Bloomberg, посилаючись на американську розвідку, повідомило, що Росія посилює своє військове угруповання в окупованому Криму новими військами, які почала перекидати туди з 15 листопада.
- Тим часом Росія відкинула пропозиції відновити режим припинення вогню на Донбасі з 10 грудня цього року та залучити представників Франції та Німеччини до роботи Спільного центру контролю та координації.
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