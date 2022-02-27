Російські війська увійшли до Куп'янська (оновлено)

Руйнування у Куп'янську. Фото Куп'янської міськради
Оновлено станом на 11.20. Поліція Харківської області спростовує інформацію про співпрацю з оккупантами, яку раніше поширили у мережі від імені Куп'янської міськради.
Хоча до міста справді увійшли війська РФ, українські силовики чинять опір.
"У соцмережах з'явилися повідомлення про те, що мер Куп'янська разом із поліцією ведуть переговори з окупантами. Ця інформація не відповідає дійсності. Поліція Харківщини, керівництво, спецпідрозділи, територіальні підрозділи, патрульна поліція працюють 24\7, не зафіксовано жодного факту зради присяги працівниками поліції. Наші поліцейські беруть участь у звільненні міста від російських загарбників. Ще раз звертаємось до солдатів РФ – складіть зброю, здайтеся. Тільки в цьому випадку ми гарантуємо вам життя", – йдеться у заяві поліції.
Що повідомлялося раніше
Російські військові вторглися в Куп'янськ Харківської області
За повідомленням, мер провів переговори з росіянами і колона у супроводі поліції пересувається містом. Інформація з'явилася на Facebook-сторінці Куп'янської міськради.
"Мер провів переговори з військовими Російської Федерації, які вже зайшли на Куп'янську територію. Наразі вони переміщуються містом у супроводі працівників відділу поліції. Як заявили представники РФ, їх цікавить виключно громадський порядок. Збройних сил України на території нашої громади немає", – йдеться у повідомленні.
У Харкові вже горить російська техніка
З ранку у Харкові стався прорив легкої російської техніки. У тому числі й до центральної частини міста. Вона відразу згоріла. У місті пройшли бої на Олексіївці, в районі Гідропарку та в центрі.