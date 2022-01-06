"Різдвяне диво": в Одесі врятували жінку, яку відносило у море (відео)

Інцидент трапився зранку/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

В Одесі у курортному районі міста Аркадія небайдужі місцеві жителі врятували з води жінку, яку відносило у море. Її помітили люди, які вийшли на ранкову пробіжку.

Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

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Деталі

Інцидент стався близько 7:40 у четвер, 6 січня. За словами чоловіка, який знімав процес порятунку на камеру, жінку помітили люди під час ранкової пробіжки. Вона була знесилена, її відносило хвилями все далі.

Порятунок жінки

Спочатку бігуни не зрозуміли, що на відстані 30 метрів від них саме людина. Вони подумали, що це просто мішок. Однак потім зрозуміли, що в морі людина, яка тоне.

"Один зі спортсменів стрибнув із пірса і витягнув знесилену жінку до берега. Інші допомогли витягнути її на плити. Була б погода гірша, ніхто б не побачив. Врятували. Різдвяне диво!" — розповів очевидець.

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Що робити, якщо тоне людина?

Відразу голосно звіть на допомогу: "Людина тоне!" Попросіть викликати рятувальників за телефоном "101" та швидку медичну допомогу за телефоном "103". Киньте тому, хто тоне, рятівний круг, довгу мотузку з вузлом на кінці. Якщо добре плаваєте, зніміть одяг і взуття та дістаньтеся до того, хто тоне. Заговоріть з ним. Якщо почуєте адекватну відповідь, сміливо підставляйте йому плече як опору, та допоможіть допливти до берега. Якщо ж потопельник перебуває в паніці, схопив вас і тягне за собою у воду, застосовуйте силу. Якщо звільнитися від захоплення вам не вдається, зробіть глибокий вдих і пірніть під воду, захоплюючи за собою потопельника. Він обов'язково відпустить вас. Якщо потопельник знаходиться без свідомості, можна транспортувати його до берега, тримаючи за волосся.

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