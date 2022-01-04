Різдво в окопах: яка ситуація на Донбасі перед святом (відео)

Російські найманці, незважаючи на оголошене перемир'я, відверто їм нехтують. Наші захисники кажуть, що окупанти щодня провокують їх на бій. Незважаючи на це, воїни все ж таки готуються до Різдва в окопах.

Яка ситуація у селі Опитне

В Опитному під Донецьком немає центральної ялинки, ковзанки чи різдвяного ярмарку. Війна майже повністю знищила поселення.

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У селі живе лише 35 людей. Серед них – і Володимир. Питання "як ви відсвяткували Новий рік" викликає у чоловіка лише сумний сміх.

"Яке олів'є? Немає у нас магазинів. Раз на два тижні приїжджає продуктова лавочка на колесах. Про лікаря і говорити нічого", – розповідає житель Опитного Володимир.

Престижне село колись

До війни в селі проживали 800 людей. Це було престижне село. Нині жоден житель Опитного, якого з власного будинку вигнала війна, не повернувся.

"Ми поїхали, нас не було півтора місяці. Тягне все одно, як би тут важко не було тоді. Все одно повернулися. Жили у підвалі", – каже жителька села Олена.

Знову без Різдва

Українські солдати стояли впритул до ДАПу. Віталій – один із "кіборгів". Наразі він змушений дивитися на нього крізь приціл, бо там позиція ворога.

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"Ностальгія, все знайоме. Повертати треба, треба повертати не лише аеропорт, а всі наші території. Війна не втомлює, вона затягує. Затягує до перемоги", – стверджує військовослужбовець ЗСУ Віталій.

Через 2 дні в Україні святвечір. Мирна її частина зустріне Різдво у родинному колі. Ці

чоловіки вже 8 років не святкуватимуть.

"Ми не відчуваємо тут свята. У нас бойові пости, стоїмо на постах", – додає військовослужбовець ЗСУ Олег.

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