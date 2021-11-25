"Русский мир": окупанти на Донбасі перетворили депо на цвинтар металобрухту (фото)

Депо в окупованому Антрациті перетворився на цвинтар металобрухту / Фото: Колаж: Сьогодні

У тимчасово окупованому Антрациті в Луганській області вже немає тролейбусної мережі. Усю контактну мережу у місті демонтували із приходом російських окупантів.

Журналіст Денис Казанський показав, до чого призводить життя в "русском мире" і як зараз виглядає цвинтар заліза, який колись був тролейбусним депо.

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Фото: Діма Ягодкін

"Тролейбусне депо Антрацита, наші дні. Колись за "фашистської України" в цьому місті існувало тролейбусне сполучення. Однак, на щастя, "русский мир" звільнив місто від цього пережитку", – підписав фотографії Казанський.

Фото: Діма Ягодкін

Він зазначив, що з 2018 року тролейбуси у місті не ходять. На той час, з моменту окупації, через борги комунального підприємства громадян обслуговував лише один ЛАЗ.

Фото: Діма Ягодкін

Наразі залишки рухомого складу іржавіють у депо, вандали поступово розпилюють транспорт на металобрухт. На кадрах видно, що багато тролейбусів залишилися без коліс, з розбитими вікнами та поламаними кріслами. У деяких салонах навіть "зберігаються" дрова.

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Фото: Діма Ягодкін

Бойовики розгромили ціле село на Донбасі

На Донбасі із прифронтового селища Невельське поїхали майже всі місцеві жителі після того, як бойовики активізували обстріл.

Бойові дії розпочалися в ніч проти 14 листопада. Тоді під час нічного обстрілу було пошкоджено 16 житлових будинків, з них 3 зруйновано повністю. З 14 листопада населений пункт знеструмлено, пошкоджено лінії електропередачі.

Після наступного обстрілу в ніч проти 17 листопада ще 9 будинків мирних жителів було пошкоджено. Більшість пошкоджених будівель міжнародні гуманітарні організації поновили у 2018-2019 роках.