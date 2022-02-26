"Російський військовий корабель, іди на х**й": в Одесі на пляжі з'явився легендарний напис

Українські прикордонники на острові Зміїний жорстко відповіли військовим РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

24 лютого наші прикордонники на острові Зміїний жорстко відповіли російським військовим, які запропонували їм здатися. В Одесі на пляжі 16-ї станції Великого Фонтану залишили напис слів, що увійшли в історію.

Фото напису опублікував Telegram-канал "Підслухано Одеса".

Реклама

Нагадаємо, росіяни вимагали від українських прикордонників здатися у полон.

"Я російський військовий корабель. Пропоную скласти зброю і здатися, щоб уникнути кровопролиття і невиправданих жертв. В іншому випадку по вам буде завдано бомбового удару" , – заявили військові РФ.

У відповідь українські прикордонники сказали: "Російський військовий корабель, іди на х**й!"

Реклама

Жителі Одеси написали ці слова на пляжі.

Фото: Telegram/Підслухано Одеса

Реклама

За оборону Зміїного загинули всі 13 українських прикордонників. Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що військові захищали острів до останнього і пообіцяв дати кожному з них звання Героя України посмертно.

Бойовики захопили острів Зміїний

У Державній прикордонній службі України повідомили, що російські найманцізахопили острів Зміїний. Було втрачено зв'язок із нашими захисниками.

Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів було зруйновано інфраструктуру на острові. Крім того, зв'язок з прикордонниками, які перебувають на остові з воїнами ЗСУ, втрачено. За наявною інформацією, острів Зміїний захоплено.

Читайте також: