Рябчук хотів скоїти самогубство? Що сказав адвокат дніпровського стрільця

Адвокати прокоментували стан дніпровського стрілка Артемія Рябчука / Фото: Колаж: Сьогодні

Солдат Артемій Рябчук, який розстріляв своїх товаришів по службі в Дніпрі, почувається добре. Усі заяви про наміри самогубства дніпровського стрільця – фейкові.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Що відомо про стан Артемія?

На сьогодні фізичний стан Артемія – задовільний.

"Щодо психологічного стану – ми не можемо це не тільки прокоментувати, але ми вважаємо, що це взагалі не може коментувати зараз ніхто, тому що офіційних відомостей з якихось експертиз або досліджень Артемія нині немає, тому ми не маємо права це обговорювати. Щодо численних пліток про нібито пригнічений стан Артемія – нібито робляться спроби накласти на себе руки, хочемо повідомити, що Артемій не має наміру завдавати собі тілесних ушкоджень" , – сказав адвокат Гордєєв Денис Олександрович.

У минулому Рябчук теж не мав таких намірів. Також стрілець не має наміру позбавляти себе життя.

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"Нам не відомо, хто поширює такі плітки. Мета таких фейків нам теж невідома. Поширення таких пліток є не просто суб'єктивною думкою, але це цілеспрямовані дії", – зазначив адвокат.

Що сказав Рябчук?

"Я не збирався, не збираюся позбавляти себе життя або заподіювати якоїсь шкоди. Я перебуваю в здоровому глузді та добрій пам'яті, усвідомлюю характер своїх вчинків і адекватно оцінюю навколишню дійсність наразі перебуваючи в слідчому ізоляторі", – сказав Рябчук своїй стороні захисту.

Що відомо про трагедію

Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.

Стрілець – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одеської області.

стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу". Як"Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".

Артемій розповів, як убивав товаришів по службі . Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей. Після затримання. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.

Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.

Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жахіття під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства, потім приховували факти і навіть отримували підвищення.

Підозрюваний утримується в СІЗО . У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави.