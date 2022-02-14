Рябчук пов'язаний із Росією? З'явилися нові деталі розслідування розстрілу на "Південмаші"

ЗМІ дізналися деталі про "російський слід" у розстрілі на "Південмаші" / Фото: Колаж: Сьогодні
Солдат Артемій Рябчук розстріляв п'ятьох людей у Дніпрі й зараз перебуває у СІЗО. У розстрілі не відкидають "російський слід". Раніше солдат їздив до Росії, де нібито відвідував родичів.
Про це пише Обозреватель із посиланням на співрозмовників в українських силових структурах.
Вплив іноземних спецслужб
Встановлено, що підозрюваний Артемій Рябчук раніше був у Росії, де нібито відвідував родичів.
"Поїздка в Росію чи Білорусь будь-якого патріота України – чревата затриманням, таких фактів чимало. З огляду на фізичні дані хлопця, спортивну статуру та високий зріст, його вік – він у 2019 році міг привернути увагу співробітників ФСБ на кордоні. А враховуючи наявність у нього найближчого родича у РФ – і потрапити у розробку", – кажуть журналістам в українській розвідці.
"Борець зі свавіллям у Нацгвардії"
В українській розвідці стверджують, що Рябчука намагаються представити "борцем зі свавіллям у Нацгвардії".
Нещодавно в соцмережах навіть стали з'являтися групи на підтримку дніпровського стрільця, де боти формують "суспільну думку".
"Підрозділи російських збройних сил невпинно "трудяться" всі роки гібридної війни в Україні. Їхнє завдання – надавати психологічний вплив на війська (сили) противника та населення з метою їх деморалізації та схилення до припинення опору, а також з метою зміни поведінки від базової до бажаної. Такі психологічні операції проводять під час підготовки до проведення військових операцій або безпосередньо вже в їх розпал" , – розповіли виданню у ЗСУ.
Що відомо про розстріл
- Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
- Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати телефоном поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
- На місці події загинуло 5 людей, 5 – поранено.
- Стрілець – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом з Одеської області.
- Як стало відомо"Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був долучений до охорони "Південмашу".
- Спочатку Рябчук повністю визнав провину та пішов на угоду зі слідством. Проте приблизно через тиждень раптово відмовився від своїх свідчень та змінив адвокатів.
- На час слідства Рябчук перебуватиме під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.
- Під час службового розслідування підтвердилося, що у військовій частині Дніпра, де нацгвардієць Артемій Рябчук розстріляв п'ятьох осіб, справді були позастатутні відносини.
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