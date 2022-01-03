З кулею в голові: на Донбасі знайшли мертвим молодого військового

Нині правоохоронці проводять слідчі дії/Колаж: "Сьогодні"

У Донецькій області знайшли тіло військовослужбовця-контрактника. Попередньо відомо, що чоловік покінчив життя самогубство.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил.

Реклама

Деталі

"3 січня 2022 р. Маріупольською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил отримано інформацію про виявлення без ознак життя військовослужбовця військової служби за контрактом, 2001 року народження, уродженця смт Нововасилівка Запорізької області. Попередньо встановлено, що солдат, механік-водій медичного пункту першого механізованого батальйону однієї з військових частин, покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби", — йдеться в повідомленні.

Дії правоохоронців

На місце інциденту виїхав прокурор Маріупольської спецпрокуратури, слідчо-оперативна група Волноваського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, представники військової служби правопорядку, експерти.

За фактом загибелі військовослужбовця здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Розглядаються також інші версії, у тому числі – умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

Зараз проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії та вживаються заходи щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин трагічної події. Розслідування загибелі молодого військового проводять слідчі Волноваського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Донецькій області.

Реклама

Усіх, хто має будь-яку інформацію щодо уточнення обставин смерті чоловіка, просять звертатися до Маріупольської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

Тиша на Донбасі

Станом на ранок 3 січня на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Реклама

Читайте також