Зеленський прилетів до Молдови, але на парад запізнився. Всі подробиці НП з літаком (оновлено)

Зеленський повинен взяти участь в заходах, присвячених Дню незалежності Молдови/Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 27 серпня, президентський літак, який з Кишинева направили для посадки до Одеси, вже прибув до Молдови – в столиці поліпшилися погодні умови.

Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

"Президент України Володимир Зеленський прибув до Кишинева, де візьме участь в урочистостях з нагоди 30-ї річниці незалежності Республіки Молдова", – йдеться в повідомленні.

Після святкувань президент проведе двосторонні переговори з президентом Молдови Майєю Санду і візьме участь в багатосторонній зустрічі керівників іноземних делегацій.

Зазначимо, що через затримку з посадкою український президент спізнився на парад до Дня незалежності Молдови.

Що сталося

Літак президента України Володимира Зеленського, який прямував до молдавської столиці, не зміг сісти в Кишиневі через сильний туман.

"Борт з президентом на борту не зміг приземлитися в Молдові через несприятливі погодні умови. І, наскільки нам стало відомо, не тільки цей літак був змушений змінити аеропорт для посадки", – повідомили нам джерела в Офісі президента.

Як стало відомо виданню, вранці президентський Airbus A319 приземлився в аеропорту Одеси.

"Дана команда перечекати несприятливі погодні умови. Можливо, так би мовити, розпогодиться і приземлення стане можливим. Про скасування візиту не йдеться", – повідомили нам в оточенні президента.

Зазначимо, що над столицею Молдови був сильний туман, через який літак президента і не зміг приземлиться в молдавському аеропорту.

Проблеми з посадкою виникли не тільки у літака українського президента Володимира Зеленського. Судячи з даних трекінгового сервісу FlightRadar24, в Молдові не міг сісти літак зі Стамбула – туман погіршував видимість. Пізніше все таки і український літак, і зарубіжні змогли приземлитися в Кишиневі.

Куди летів президент

27 серпня Зеленський повинен взяти участь в заходах, присвячених Дню незалежності Молдови.

Крім Зеленського, Молдову також повинні відвідати президенти Румунії Клаус Йоганніс і Польщі Анджей Дуда. Всі урочистості пройдуть на площі Великих національних зборів. Після цього відбудеться низка двосторонніх зустрічей.

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