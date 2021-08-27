Зеленський прилетів до Молдови, але на парад запізнився. Всі подробиці НП з літаком (оновлено)

Зеленський повинен взяти участь в заходах, присвячених Дню незалежності Молдови/Фото: колаж "Сьогодні"
У п'ятницю, 27 серпня, президентський літак, який з Кишинева направили для посадки до Одеси, вже прибув до Молдови – в столиці поліпшилися погодні умови.
Про це повідомляє пресслужба ОПУ.
"Президент України Володимир Зеленський прибув до Кишинева, де візьме участь в урочистостях з нагоди 30-ї річниці незалежності Республіки Молдова", – йдеться в повідомленні.
Після святкувань президент проведе двосторонні переговори з президентом Молдови Майєю Санду і візьме участь в багатосторонній зустрічі керівників іноземних делегацій.
Зазначимо, що через затримку з посадкою український президент спізнився на парад до Дня незалежності Молдови.
Що сталося
Літак президента України Володимира Зеленського, який прямував до молдавської столиці, не зміг сісти в Кишиневі через сильний туман.
"Борт з президентом на борту не зміг приземлитися в Молдові через несприятливі погодні умови. І, наскільки нам стало відомо, не тільки цей літак був змушений змінити аеропорт для посадки", – повідомили нам джерела в Офісі президента.
Як стало відомо виданню, вранці президентський Airbus A319 приземлився в аеропорту Одеси.
"Дана команда перечекати несприятливі погодні умови. Можливо, так би мовити, розпогодиться і приземлення стане можливим. Про скасування візиту не йдеться", – повідомили нам в оточенні президента.
Зазначимо, що над столицею Молдови був сильний туман, через який літак президента і не зміг приземлиться в молдавському аеропорту.
День незалежності Молдови: Зеленський їде до Кишинева
Проблеми з посадкою виникли не тільки у літака українського президента Володимира Зеленського. Судячи з даних трекінгового сервісу FlightRadar24, в Молдові не міг сісти літак зі Стамбула – туман погіршував видимість. Пізніше все таки і український літак, і зарубіжні змогли приземлитися в Кишиневі.
Куди летів президент
27 серпня Зеленський повинен взяти участь в заходах, присвячених Дню незалежності Молдови.
Крім Зеленського, Молдову також повинні відвідати президенти Румунії Клаус Йоганніс і Польщі Анджей Дуда. Всі урочистості пройдуть на площі Великих національних зборів. Після цього відбудеться низка двосторонніх зустрічей.
Як повідомляли новини "Сьогодні":
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