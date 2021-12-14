Самогубства тривають: у Черкасах на мосту кохання знайшли мертву дівчину

Раніше на мосту кохання в Черкасах неодноразово скоювали самогубства/Колаж: "Сьогодні"

У Черкасах, де нещодавно п'яний чоловік посеред вулиці вдарив ножем підлітка, знайшли мертвою 21-річну дівчину. Її виявили поблизу мосту кохання.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор КП "Дирекція парків" Сергій Рубан.

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Деталі

Міст кохання в місті був закритий, однак 21-річна дівчина, ймовірно, перелізла через паркан і зістрибнула з нього. Вона загинула на місці події.

"Цього тижня КП "Дирекція парків" звернеться з листом до Черкаської міської ради, в якому проситимемо передбачити засоби для безпеки мосту", — повідомив директор КП "Дирекція парків" Сергій Рубан.

Смерть підтвердили у поліції

У коментарях до публікації Сергія Рубана смерть дівчини підтвердила речниця поліції Черкаської області Зоя Вовк. Особу загиблої встановили. Дівчина – 2000 року народження.

Міст самогубств?

Це не перший випадок, коли з мосту кохання у Черкасах падають люди. Чимало людей скоювали самогубства.

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Травень, 2008 рік – самогубство 38-річного логопеда з дитсадка. Жінка стрибнула з мосту на очах десятків гостей весілля, які саме піднімалися туди, аби випити шампанського.

Липень, 2009 рік – під мостом виявили тіло 18-річної дівчини.

27 червня 2016 року – з мосту стрибнув 36-річний чоловік, який за кілька днів помер у реанімації.

2 липня 2016 року – уночі рахунки з життям звів 19-річний юнак.

2 серпня 2016 року – "щасливий випадок": останньої миті охоронець парку зупинив дівчину, яка вже перелазила через поручні.

12 серпня 2016 року – самогубство 17-річного юнака.

19 жовтня 2017 року – самогубство 40-річної жінки.

13 листопада 2017 року – самогубство 35-річного чоловіка.

9 грудня 2017 року – ще один "щасливий випадок". Професійний рятувальник Костянтин Проценко умовив хлопця не стрибати з моста.

21 квітня 2020 року – рахунки з життям звів 22-річний хлопець із Великої Бурімки.

12 травня 2020 року – під мостом виявлене тіло 40-річного чоловіка.

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